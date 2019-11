Rio Ferdinand (41 ans) et Cristiano Ronaldo (34 ans) ont partagé le même maillot qu’était celui de Manchester United entre 2003 et 2009. De quoi permettra à l’ancien défenseur central de voir le Portugais à l’oeuvre tout au long de ces années avec les Red Devils. Et dans une interview accordée à Goal, l’Anglais a livré une anecdote particulière sur le joueur de la Juventus Turin.

« C’est la première personne que j’ai vu investir dans une équipe qui lui était destinée. Je suis passé devant chez lui et j’ai vu dix personnes dans sa chambre. Je me suis demandé ; mais qui sont ces gens ? Qu’est-ce qui se passe ? », s’est-il demandé. Il a appris par la suite qu’il s’agissait du cuisinier, du kiné, du médecin et tant d’autres employés qui entourent le joueur portugais. « Il est parti de Manchester United pour devenir meilleur » a-t-il conclu.