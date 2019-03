Après avoir obtenu un match nul au forceps dans son Groupama Stadium (0-0), l’Olympique Lyonnais croit fermement en un exploit face au FC Barcelone. Le duel prévu mercredi (à suivre sur notre live commenté) entre les deux formations au Camp Nou s’annonce palpitant et la pression ne fait que grimper au fil des heures. Pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions, un homme devra veiller au bon déroulement de la rencontre. Il s’agit du Polonais Szymon Marciniak. Âgé de 38 ans, le natif de Plock est très expérimenté sur la scène européenne avec 20 matches de Ligue des Champions et 15 rencontres d’Europa League à son actif. Il a également pris part à deux rencontres lors de la Coupe du monde 2018.

Cette saison, il a déjà croisé le FC Barcelone. C’était en phase de poule lors d’un match nul entre les Catalans et l’Inter (1-1). Szymon Marciniak a aussi arbitré le match de phase de poules entre le Paris Saint-Germain et Liverpool (2-1 pour les Franciliens). Il a également pris part à la dernière Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (2-4 après prolongations pour les Colchoneros). La dernière fois qu’il a dirigé un match de l’Olympique Lyonnais, c’était lors de la saison 2016-2017 en Europa League. Les Gones l’avaient emporté 3-1 lors de la demi-finale retour face à l’Ajax Amsterdam. Un score insuffisant pour se qualifier puisque les Godenzonen s’étaient imposé 4-1 lors du match aller.