Détenue par l’homme d’affaires américain James Pallotta, l’AS Roma est actuellement sixième de Serie A et reste bien placée en vue d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour autant, le club transalpin a connu un été compliqué où il a fallu compenser l’absence de cette compétition par un mercato très ciblé. Ne pouvant pas faire de folie, l’AS Roma a dû recruter intelligemment avec notamment des prêts (assorti ou non d’option d’achat). C’est avec cette méthode que Chris Smalling (Manchester United), Henrikh Mkhitaryan (Arsenal), Gianluca Mancini (Atalanta) ou encore Joran Veretout (Fiorentina) sont venus sur les bords du Tibre.

Une bonne nouvelle pourrait cependant arriver. En effet, le club de la Louve serait en discussion avec des investisseurs comme il l’a été annoncé dans un communiqué : « à la demande de la CONSOB, à propos de certaines rumeurs parues aujourd’hui dans la presse concernant une possible acquisition de A.S. Rome S.p.A. par des investisseurs potentiels, AS ROMA SPV LLC, une société détenant un contrôle indirect sur A.S. ROMA S.p.A. par l’intermédiaire de sa filiale NEEP ROMA HOLDING S.p.A, informe que des contacts préliminaires sont en cours avec des investisseurs potentiels afin de leur permettre d’évaluer la possibilité d’un investissement éventuel dans AS ROMA SPV LLC. En cas de finalisation des accords concernant le transfert des investissements détenus dans A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fournira des informations adéquates au marché, conformément à la loi. » Si l’on est qu’au stade des discussions, il reste désormais à savoir si l’affaire ira au bout et si ces investisseurs peuvent renforcer pleinement la puissance économique de l’AS Roma.