Cet après-midi, Francesco Totti a annoncé en conférence de presse avoir démissionné de son poste de directeur technique de l’AS Roma. Un choix que le champion du monde 2006 a expliqué en s’en prenant directement à la gestion des dirigeants giallorossi qu’il juge désastreuse. Et sans surprise, le club de la Louve a répondu à son emblématique numéro 10 dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Le club est extrêmement déçu d’apprendre que Francesco Totti a annoncé son intention de quitter le club et de ne pas assumer le poste de directeur technique de l’AS Roma. Nous avons proposé ce rôle après le départ de Monchi et nous attendions toujours une réponse. Nous pensons que le poste offert à Francesco est l’un des plus importants de nos cadres de direction : un poste qui, de toute évidence, exige un dévouement et un engagement sans faille, comme l’attendent tous les gestionnaires du club. Nous étions prêts à faire preuve de patience envers Francesco et à l’aider à opérer sa reconversion en un excellent manager. Le rôle de directeur technique est le poste dans lequel nous pensions pouvoir le faire grandir et dans lequel nous avons proposé de le soutenir pendant la phase d’adaptation. Bien que nous comprenions à quel point il était difficile pour lui de décider de quitter l’AS Roma après trente ans, nous ne pouvons que constater que sa perception des faits et des choix adoptés par le club est imaginative et loin de la réalité. Le propriétaire n’a aucune intention de mettre l’AS Roma en vente maintenant ou à l’avenir. Nous souhaitons bonne chance à Francesco dans ses choix futurs. »

