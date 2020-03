Laissé de côté par Claude Puel depuis le 16 février dernier, Stéphane Ruffier vit des heures difficiles à l’AS Saint-Etienne. Une situation qui avait dans un premier temps débouché sur des déclarations très acerbes de son agent Patrick Glanz à l’encotnre de l’entraîneur des Verts. Une sortie médiatique à laquelle avait répondu le club forézien via un communiqué laissant entendre qu’une action en justice était possible. Un scénario qui est devenu réalité selon L’Equipe. Le quotidien sportif révèle en effet que l’ASSE a entamé une procédure judiciaire pour réclamer à Patric Glanz « le remboursement des commissions perçues grâce à la négociation des contrats de l’international français », écrit le journal.

En clair, Glanz avait été mandaté par Saint-Etienne pour recruter Ruffier en 2011. Engagé en tant qu’agent du club forézien, Glanz était également intervenu dans la négociation des prolongations de contrat du portier. Grâce à tous ses services, l’homme d’affaires a touché 1,5 M€. Sauf que dans son contrat passé avec l’ASSE, il était stipulé que Glanz devait respecter les règles de la FIFA et de la FF et ne devait donc pas être l’agent de Ruffier. Or l’ASSE estime que ce dernier a signé ses charges médiatiques contre le club en se présentant comme l’agent historique de Ruffier. Saint-Etienne lui réclame donc le remboursement des sommes que les Verts lui ont versées.