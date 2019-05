Prêté par Chelsea à l’Atletico Madrid cet hiver, Alvaro Morata, ancien du Real, laissait sceptique les supporters des Colchoneros à son arrivée. Un scepticisme ambiant vite estompé par l’attaquant, auteur de six buts en 16 rencontres de Liga. De quoi laisser Diego Simeone songeur à propos du futur du joueur 26 ans.

En effet, l’actuel second du championnat ibérique va devoir se positionner prochainement concernant l’avenir de son numéro 22. Selon AS, le club madrilène pourrait décider de s’offrir les services d’Alvaro Morata une saison de plus s’il est disposé à débourser les 18 millions d’euros exigés par les Anglais pour un second prêt. Si l’Atleti reste maître du destin de l’international espagnol, une donnée pourrait toutefois conditionner son avenir : sanctionné par la FIFA, Chelsea devrait être interdit de recrutement cet été, et ce, malgré un appel devant le TAS.