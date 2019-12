Cet été, Chelsea a misé sur Frank Lampard pour faciliter la transition après le départ de Maurizio Sarri à la Juventus. L’ancien milieu de terrain des Blues mise notamment sur les jeunes et ça lui réussit plutôt bien depuis le début de la saison puisque le club londonien est 4e de Premier League (29 pts) et est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais certains joueurs sont en deçà de leur niveau et déçoivent le coach anglais.

C’est le cas de Marcos Alonso (28 ans) qui n’a pas le même rendement que la saison passée et n’arrive pas à convaincre totalement Lampard. Selon El Partidazo de COPE, l’Atlético de Madrid voudrait profiter de la situation délicate du défenseur pour le recruter cet hiver. D’abord sous la forme d’un prêt, tout en incluant une option d’achat pour le mercato estival. Une belle porte de sortie pour celui qui a disputé tout de même 11 matches cette saison.