Malgré l’arrêt des championnats, certains clubs pensent déjà au mercato d’été. C’est le cas de l’Atlético de Madrid qui souhaite se renforcer. Selon As, les Colchoneros veulent réaliser un mercato « à cout zéro », soit obtenir des bénéfices supérieurs aux dépenses réalisées. À la recherche d’un attaquant de pointe, d’un milieu de terrain et d’un défenseur, le club rojiblanco sait qu’il devra se débarrasser de plusieurs éléments à bonne valeur sur le marché. Le quotidien espagnol cite alors quatre noms, dont fait partie Thomas Lemar. L’international français est celui qui pourrait rapporter le plus gros à l’Atlético.

Recruté 70 M€ à l’été 2018, il n’a pas répondu aux attentes de ses dirigeants et garde une côte de popularité importante en Europe (Arsenal, Manchester United). Diego Costa est également inclus dans le groupe de quatre et son départ pourrait libérer une grosse partie de la masse salariale. Santiago Arias est lui aussi évoqué, tout comme Thomas Partey, même si les dirigeants madrilènes planchent sur une prolongation de ce dernier. Un chèque de 50 M€ pourrait suffir pour le laisser partir et Arsenal s’est déjà positionné sur le dossier. Ces éventuels départs pourraient rapporter gros et permettre d’investir. Affaire à suivre.