Libre depuis la fin de son contrat au Bayern Munich, Franck Ribéry (36 ans) se cherche un nouveau challenge. Sur son compte Instagram, le Français met en avant sa préparation individuelle, de quoi être prêt pour la nouvelle saison. Selon Bild, il n’est pas exclu que le joueur reste en Bundesliga où l’Eintracht Francfort souhaiterait le recruter.

Un contrat d’un an, pouvant être prolongé, est à la clé pour l’ailier que ne pouvait pas s’offrir le club allemand à cause de son salaire au Bayern. Cependant, alors que le joueur veut rester près de Munich pour sa famille, ce que lui offre la possibilité Francfort, ce dernier hésite car il ne souhaite pas jouer contre le Bayern. Alain Migliaccio, agent du joueur, a rendez vous ces prochains jours avec Ribéry pour discuter de son futur et des offres dont il dispose. Plusieurs clubs du Qatar et d’Arabie saoudite, Arsenal ou encore la Fiorentina seraient également sur les rangs selon le média allemand.

