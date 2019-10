Petr Čech aime l’art du contre-pied. Retraité des terrains depuis la fin de saison dernière et une finale d’Europa League perdue avec Arsenal contre Chelsea (4-1), le gardien tchèque est revenu chez les Blues en tant que conseiller technique. Et pour cette saison, l’ancien portier a décidé de relever un défi pour le moins étonnant.

En effet, il s’est engagé avec un club de troisième division anglaise de... hockey sur glace (NIHL 2) ! « Après vingt ans sur les terrains de foot, c’est une formidable expérience pour moi que d’avoir l’opportunité de pratiquer le sport qui me faisait rêver étant petit », a-t-il expliqué dans le communiqué des Guildford Phoenix. Il fera ses grands débuts dès dimanche, évidemment, au poste de gardien.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**

The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix !

Full story here : https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa

— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019