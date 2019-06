Après avoir perdu le match aller 2-0 sur la pelouse de Cittadella, l’Hellas Vérone était dos au mur lors des barrages d’accession à la Serie A. Le club de ville de Roméo et Juliette devait absolument s’imposer par trois buts pour inverser la donne. Tout a bien démarré suite à une magnifique action collective conclue par Mattia Zaccagni (27e). En tête, l’Hellas Vérone pouvait compter sur l’expulsion de Luca Parodi (62e) pour se retrouver en position de force pour la dernière demi-heure.

Cela profitait à Samuel Di Carmine qui reprenait au premier poteau un centre de Luigi Vitale (69e). Surpris de nouveau, Cittadella plongeait de nouveau avec l’exclusion de Federico Proia. A onze contre neuf, les locaux dominaient outrageusement la fin de match et Samuel Di Carmine se muait en passeur en lançant Karim Laribi dans la profondeur. Le Tunisien crochetait le gardien avant de marquer dans le but (83e). Avec cette victoire 3-0, l’Hellas Vérone imite Brescia et Lecce en accédant à la Serie A.