Décédé ce jeudi à l’âge de 87 ans, Michel Hidalgo laisse le football français orphelin. C’est lui qui avait mené l’équipe de France à son premier titre sur la scène internationale, lors de l’Euro 84. Michel Hidalgo donnait priorité au beau jeu. Une philosophie sur laquelle est revenu Michel Platini pour l’Équipe. « Michel était imprégné de la culture du beau jeu à la monégasque et à la rémoise, qu’il avait connue quand il était joueur. Il voulait qu’on joue bien, qu’on s’amuse sur le terrain », a-t-il rapporté.

Le triple Ballon d’or (1983, 1984 et 1985) a également évoqué la naissance du fameux "carré magique". Un fait survenu un peu par hasard. « Il bâtissait ses équipes en fonction de nos qualités et de nos personnalités. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a inventé le fameux ’’carré magique’’, lors de la Coupe du monde 1982 : je me suis blessé, et quand j’ai pu rejouer, il n’a pas osé remettre (Jean) Tigana sur le banc, alors il nous a gardés tous les quatre, avec aussi Giresse et Genghini (sourire) », a-t-il expliqué. Comme le précise également l’ancien joueur de l’ASSE, Michel Hidalgo laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Une confiance qui était extrêmement appréciée.