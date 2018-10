L’histoire de Claudio Ranieri et celle de Leicester seront toujours intimement liées. Depuis le titre de champion d’Angleterre acquis en 2016 au nez et à la barbe des grosses écuries de Premier League, le club anglais a passé un cap et c’est aussi grâce à son propriétaire de Vichai Srivaddhanaprabha. Malheureusement, l’homme d’affaires thaïlandais a tragiquement disparu ce week-end après le crash de son hélicoptère à quelques hectomètres du King Power Stadium. Le monde du football lui a rendu hommage, tout comme les joueurs de Claude Puel. Sur Sky Sport Italia, Claudio Ranieri a lui aussi eu des mots forts à l’adresse de son ancien patron.

« J’ai été terriblement secoué par cette nouvelle. (...) Il venait toujours dans le vestiaire pour adresser des mots gentils, jamais il ne vous faisait de reproches. Il ressemblait à un père qui apaisait tout le monde. La première fois que je l’ai vu, je me souviens avoir vu un homme plein d’énergie, très positif. J’avais pour objectif de maintenir Leicester en Premier League. On sait tous ce qu’il est arrivé ensuite… Si je ferme les yeux en pensant à lui, je le vois toujours avec le sourire. Comme ce jour où il était venu me souhaiter mon anniversaire, en se présentant avec un gâteau géant et en chantant avec l’équipe. Il m’est encore difficile d’en parler. Je rejoins la douleur de sa famille, je veux simplement être proche d’eux. »