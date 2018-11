Belle surprise du début de saison toulousain, le défenseur central Jean-Clair Todibo donne satisfaction avec déjà 10 titularisations. Le joueur de 18 ans impressionne. Pourtant, il n’a toujours pas signé professionnel et sa situation intrigue. Il a d’ailleurs été écarté du groupe des Pitchounes le week-end dernier. Surveillé par Wolverhampton il se retrouve aujourd’hui dans le viseur de la Juventus selon Tuttosport. Le média italien explique que le directeur sportif turinois, Fabio Paratici apprécie ses qualités.

La priorité de la Vecchia Signora reste pour le moment Matthijs De Ligt (Ajax Amsterdam) mais Jean-Clair Todibo devient une alternative au même titre que Nikola Milenkovic (Fiorentina) et Matej Mitrovic (Club de Bruges). Les Turinois doivent néanmoins se méfier sur ce dossier puisque d’autres formations sont sur les rangs. A commencer par l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a des difficultés défensives cette saison et pourrait miser sur lui. Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig suivent également le joueur.