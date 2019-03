Les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont la cible de cambriolages ces derniers mois. Après le match nul contre le FC Barcelone notamment (0-0), Lucas Tousart, Memphis Depay et Pape Cheikh Diop ont été victimes de ces agissements. De son côté, le club rhodanien cherche des solutions comme l’explique Olivier Blanc dans L’Equipe.

« On a pris des dispositions pour rassurer les joueurs et leurs familles, pour préserver leurs maisons et leurs biens, et aussi qu’ils puissent venir jouer l’esprit libre puisque visiblement ils sont surveillés. On a proposé un service aux joueurs après les trois derniers cambriolages et ils ont tous adhéré. Ces mesures sont à la charge du club », a ainsi déclaré Olivier Blanc, le directeur général adjoint de l’OL.