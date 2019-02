Dimanche soir, l’OL a été battu par Monaco 2-0 et a globalement déçu sur le Rocher. La prestation de son équipe a agacé Jean-Michel Aulas qui s’en est élu sur les réseaux sociaux. « Ce match contre Monaco nous montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs. Certains joueurs sont très au-dessous de leur potentiel. Ceux qui pensent pouvoir réaliser de gros transferts en fin d’année se trompent. Il faut moins parler et donner beaucoup plus. »

Aucun joueur n’a été cité dans ce message mais L’Equipe croit savoir que Tanguy Ndombele était particulièrement visé. Depuis quelques semaines, le milieu de terrain est moins performant, comme certains de ses coéquipiers comme Memphis Depay et Houssem Aouar. Mais contrairement à eux, l’ancien Amiénois commence à avoir une attitude qui ne plaît pas en interne, entre interviews mal senties et moins d’envie face aux plus petites équipes. Léo Dubois aussi est dans le viseur de son président, notamment après ses récents passages dans les médias où il est sujet d’équipe de France, alors qu’il est encore trop irrégulier aux yeux de son président.