Martin Terrier s’est fait une belle frayeur lors de la rencontre entre l’OL et Toulouse. Titulaire, l’attaquant a dû quitter le terrain sur civière après 26 minutes, victime d’un malaise. Toko Ekambi l’a remplacé.

Le joueur semble aller mieux à en croire le communiqué de l’OL. « Martin Terrier a été victime tout à l’heure d’un malaise vagal lors de Lyon-Toulouse. Notre joueur va mieux et il est conscient. » On devrait en savoir encore un peu plus dans les heures à venir.