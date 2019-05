Léo Pereira (23 ans) s’est installé ces derniers mois comme l’un des piliers de l’Athlético Paranaense, vainqueur de la Copa Sudamericana 2018. Le défenseur central brésilien, à l’aise dans l’anticipation, les duels, la lecture des trajectoires et son sens du but (6 réalisations en 41 matches toutes compétitions confondues en 2018), commence à attirer les regards.

Selon nos informations, le VfL Wolfsbourg, l’Inter Milan, le Lokomotiv Moscou et le FC Porto ont récemment envoyé des recruteurs pour l’observer. Toujours d’après nos informations, l’Olympique Lyonnais figure aussi au rang des écuries ayant noté le nom de l’axial sur leurs tablettes et a fait superviser le Brésilien, sous contrat jusqu’en janvier 2022. Il pourrait en effet y avoir du mouvement en défense chez les Gones cet été (Jérémy Morel en fin de contrat, Marcelo contesté par une partie du public, Mapou Yanga-Mbiwa toujours placardisé).