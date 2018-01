Contacté par l’émission Breaking Foot de SFR Sport, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le mercato de son club. Il a notamment confirmé que la direction travaille sur des recrues pour l’été prochain, sans dévoiler de noms. Le mercato hivernal sera calme.

« Exactement, c’est ce sur quoi on travaille de façon active. On a une équipe qui n’a pas démérité, qui a fourni des performances de qualité, avec beaucoup de jeunes qui pointent le nez. On regarde l’aspect psychologique, on veut garder la qualité, ne pas démotiver, mais avoir la certitude de se renforcer pour l’année prochaine et peut-être anticiper des départs cet été », a expliqué Aulas.