Revenu à l’Olympique de Marseille après son prêt à Zurich, Grégory Sertic (30 ans) n’a toujours pas disputé un seul match de championnat cette saison avec le club phocéen. Une situation compliquée, d’autant qu’il pourrait ne même pas profiter des nombreuses absences marseillaises pour jouer face à Dijon.

Présent face aux médias, Valère Germain a donné des nouvelles d’un des oubliés de l’OM. « Il est là, il est motivé. Il s’entraîne au quotidien. Il a eu un accueil au Vélodrome qui était compliqué. Peut-être que ça lui a mis un coup. Je ne sais pas si le coach lui fera confiance. On a confiance en lui comme on a confiance en les jeunes », a-t-il indiqué en conférence de presse juste avant que son coach ne s’y présente. « Pour Greg, il s’entraîne avec nous mais on continue à chercher des options pour lui et il ne devrait pas être dans le groupe. Mais on en a parlé, il le sait. Je ne pense pas lui offrir d’opportunité et en profiter pour les jeunes », a lâché AVB.

