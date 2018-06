Jason Denayer, défenseur belge de 22 ans, appartient toujours à Manchester City, qui l’a prêté pour la seconde fois (mais pas consécutive) à Galatasaray la saison passée. Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, le club turc souhaiterait le recruter définitivement et le joueur en serait ravi.

Cependant, il faudra se mettre d’accord avec les Citizens et d’autres clubs restent attentifs sur le dossier. Le média belge cite Girona, le Borussia Mönchengladbach mais aussi l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Les deux formations françaises suivent ce joueur depuis plusieurs années, et ont déjà tenté à plusieurs reprises de le récupérer sous forme de prêt. Sans succès. Y parviendront-ils cet été ?