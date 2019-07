L’UEFA a également dévoilé ce vendredi la répartition des primes pour l’Europa League 2019/20. « Chacun des 48 clubs qui se qualifient pour la phase de matches de groupe recevra une prime de participation correspondante de 2,92 M€, avec un premier versement de 2,75 M€ et le versement du solde de 170 000€ », explique l’instance européenne avant de poursuivre.

« Des primes de résultat seront versées pour chaque match de la phase de groupe : 2,7 M€ pour une victoire et 900 000€ pour un match nul. Les montants non distribués (à savoir 900 000€ par match nul) seront mis en commun et redistribués aux clubs participant à la phase de matches de groupe en proportion de leur nombre de victoires. Les clubs qui se qualifient pour la phase à élimination directe recevront les montants suivants :

qualification pour les huitièmes de finale : 9,5 M€ par club ;

qualification pour les quarts de finale : 500 000€ par club ;

qualification pour les demi-finales : 12 M€ par club ;

qualification pour la finale : 15 M€ par club

le vainqueur de la Supercoupe d’Europe percevra 4 M€ supplémentaires ». Des montants auxquels il faudra ajouter les primes liées au classement UEFA et au market pool.

