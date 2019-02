L’utilisation de la VAR en Ligue des Champions a fait polémique cette semaine. Arrivée pour aider les arbitres dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’assistance vidéo a été décriée après le but refusé à l’Ajax Amsterdam contre le Real Madrid (1-2). Malgré les critiques, Roberto Rosetti, responsable de l’arbitrage de l’UEFA, s’est montré plus que satisfait par l’utilisation de la VAR.

« Je suis très heureux de la manière dont la VAR a été utilisée. La technologie a parfaitement fonctionné et les équipes d’arbitres ont atteint un très haut niveau. Cela montre tout le travail que nous avons fourni. Le plus important, c’est que l’arbitre prenne la bonne décision. La précision est plus importante que la rapidité. Nous voulons être plus efficaces et l’améliorer encore », a ainsi déclaré Roberto Rosetti sur le site de l’UEFA.