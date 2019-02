Le huitième de finale aller entre l’Ajax Amsterdam et le Real Madrid a été très intense. Dominateurs, les Ajacides ont repoussé les Madrilènes dans leurs retranchements, mais cela n’a pas suffi puisque l’équipe de Santiago Solari s’est imposé 2-1. Toutefois, le scénario aurait pu être tout autre. À la 37e minute de la rencontre, Matthijs de Ligt a placé sa tête sur un corner et Thibaut Courtois a repoussé le ballon.

Bien placé, le latéral Argentin Nicolas Tagliafico a repris la sphère de la tête et a ouvert le score. Toutefois sa réalisation a été refusée après utilisation de l’arbitrage vidéo. À la fin de la rencontre, l’UEFA a expliqué la décision de l’arbitre slovène Damir Skomina. Celui-ci a décidé de sanctionner le positionnement de Dusan Tadic qui a fait action de jeu devant Thibaut Courtois alors qu’il était hors-jeu. Le Real Madrid s’en est sorti de justesse sur cette action.

VAR in the UCL : in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB

