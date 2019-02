C’est l’affaire du lendemain de match qui agite l’Espagne. Sergio Ramos a-t-il oui ou non volontairement pris un carton jaune pour être suspendu lors du match retour contre l’Ajax Amsterdam. L’émission El Golazo de GOL a dévoilé des images où l’on voit le capitaine madrilène s’adresser à son banc, après le but d’Asensio (celui du 2-1 en faveur de la Casa Blanca), en demandant : « alors je cherche le carton jaune ? ».

Le joueur a également confessé avoir fait exprès d’être averti, sur les réseaux sociaux, avant de faire machine arrière. Trop tard pour l’UEFA qui a ouvert une enquête sur cet incident. Ainsi, Sergio Ramos pourrait écoper d’une suspension plus longue que celle prévue (un match) en raison de ce comportement.

BREAKING : UEFA open disciplinary investigation into comments made by Real Madrid captain Sergio Ramos after 2-1 win at Ajax. #SSN pic.twitter.com/CEIEBhNAZk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 14 février 2019