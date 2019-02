Alors que le Real Madrid se dirigeait vers un succès sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam mercredi soir, Sergio Ramos prenait un carton jaune dans les derniers instants de la partie. Un avertissement sans conséquence directe (la Casa Blanca s’est imposée 1-2), mais qui le prive du retour, dans trois semaines, au Santiago Bernabeu.

Hasard ou coïncidence ? Le capitaine merengue a avoué avoir forcé en zone mixte à l’issue de la rencontre. « Oui, la vérité, c’est que vu le résultat... C’est une donnée que j’avais en tête. Ce n’est pas que je sous-estime l’adversaire, mais, parfois, il faut prendre des décisions et j’ai choisi de faire ça », a confié l’Espagnol, coutumier du fait, avant de revenir sur sa déclaration sur son compte Twitter. Cet aveu pourrait toutefois lui valoir les remontrances de l’UEFA, voire une sanction allongée...

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp

— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019