Outre la rencontre entre Angers et l’OM, remportée par le club phocéen sur le score de 2-0, la 16e journée nous proposait ce mardi soir à 19 heures deux autres rencontres. Bordeaux accueillait Nîmes au Matmut Atlantique dans une ambiance mouvementée puisque les supporters girondins, en conflit avec une partie de la direction du club, ont interrompu la rencontre durant une vingtaine de minutes en début de match. Cela n’a pas tant déstabilisé les hommes de Paulo Sousa, qui ont ouvert la marque grâce à Josh Maja (24e).

Maja allait être l’homme de cette rencontre puisqu’il s’offrait un triplé. Sur le deuxième but, il est parfaitement servi par Adli (37e). Sur le troisième, il se débrouille tout seul et allume Bernardoni (53e). De Préville a alourdi le score à la 58e (4-0), suivi par Otavio à la 76e (5-0) puis à la 88e (6-0) ! Bordeaux enchaîne un 5e match sans défaite en championnat (3 victoires, 2 nuls) et monte sur le podium, à 5 points de l’OM. Nîmes reste avant-dernier. Dans l’autre rencontre, qui opposait Brest à Strasbourg, les locaux ont fait la différence en première mi-temps grâce à des buts de Mendy (21e) puis Battochio (45+1e). À l’instar de Maja avec Bordeaux, Battochio sortait la carte du triplé, en ajoutant deux nouveaux buts à la 53e minute puis à la 75e. N’Goma parachevait le travail en transformant un penalty à la 94e minute. 5-0 score final pour Brest, qui grimpe à la 12e place du classement, tandis que Strasbourg glisse à la 15e place.