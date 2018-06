Auteur d’une sortie loin d’être dans la demie-mesure par rapport à la blessure de Mohamed Salah et la possible commotion de Loris Karius, Sergio Ramos ne s’est pas fait que des amis. En effet, il a ensuite déclaré : « il ne manque plus que Firmino dise qu’il était enrhumé parce qu’une goutte de ma transpiration lui est tombée dessus » pour expliquer que les joueurs de Liverpool ont exagéré à propos de cette situation.

Indirectement concerné par les propos du défenseur espagnol, Roberto Firmino a tenu à réagir. Actuellement en préparation avec le Brésil pour la Coupe du monde, le buteur n’a pas hésité à sortir la sulfateuse pour parler du joueur du Real Madrid comme le rapporte Sky Sports : « Je préfère ne pas faire de commentaires, je pense qu’il a cette opinion parce qu’il a été le champion, mais je pense que c’est un idiot pour ce qu’il a dit, mais ça va. »