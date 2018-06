L’image a fait le tour de la planète. Mohamed Salah a dû quitter les Reds en première période lors de la finale de Ligue des Champions. Heureusement, l’Egyptien devrait finalement pouvoir jouer le Mondial avec sa sélection. Autre action polémique de ce duel entre Merengues et Liverpuldiens : ce choc entre Sergio Ramos et Loris Karius, qui aurait causé une commotion cérébrale au portier allemand. Le capitaine madrilène a répondu cet après-midi.

« Purée, ils ont tellement parlé du sujet Salah... Je ne voulais pas parler, parce que tout s’exagère après. En regardant bien les images, il m’attrape d’abord le bras et moi je tombe, d’ailleurs il se blesse l’autre bras mais les gens disent que je fais une prise de judo... Après, le gardien dit qu’il avait eu une commotion après un choc avec moi, il ne manque plus que Firmino dise qu’il était enrhumé parce qu’une goutte de ma transpiration lui est tombée dessus », a ainsi lancé le défenseur.

« Il aurait pu jouer la deuxième période »

Il a ensuite expliqué avoir parlé avec la star de Liverpool : « j’ai parlé avec Salah par message et il était plutôt bien. S’il s’était fait faire des infiltrations, il aurait pu jouer la deuxième période, moi je l’ai déjà fait, ce n’est pas si grave que ça. On dirait que quand c’est Ramos qui fait quelque chose, c’est tout de suite plus grave. Je ne sais pas si quand tu es au Real Madrid et que tu gagnes tant, les gens te regardent d’une façon différente ».

C’est clair pour le Madrilène : Salah aurait pu continuer sur le terrain plutôt que de sortir ! Voilà qui ne risque pas de calmer la situation, les supporters des Reds étant déjà particulièrement énervés de l’attitude du défenseur espagnol. On rappelle que l’Andalou et l’Egyptien risquent de se retrouver dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en Russie...