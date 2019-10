Bonne nouvelle pour les fans de la saga de management de football la plus populaire de la planète. Sports Interactive vient effectivement d’annoncer que l’édition 2020 de Football Manager sera en vente dès le 19 novembre prochain. Les joueurs ayant pré-commandé le jeu pourront normalement avoir accès à la version BETA plus tôt.

Le jeu sera disponible sur la plateforme Steam pour les joueurs PC, et des versions Touch pour tablette et Mobile pour Android et iOS seront aussi distribuées. Une version Switch est également prévue mais elle devrait paraître plus tard.

Annonce de la date de sortie #FM20 pic.twitter.com/mSDdlrYNsn — Football Manager FRA (@FMFrance) October 14, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10