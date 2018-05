Ce mardi matin,la Direction Nationale de Contrôle de Gestion a reçu la direction de Lille. Le LOSC avait pour objectif de présenter des garanties face à sa situation économique qui lui avait valu d’être rétrogradé à titre conservatoire. Et visiblement, les Dogues ont réussi leur grand oral à en croire les informations relayées par Ouest-France.

« La décision va être mise en délibéré car le transfert de fonds est en cours, mais Lille devrait rester en Ligue 1. La décision pourrait être officialisée mercredi. Il pourrait toutefois y avoir un encadrement des investissements, voire de la masse salariale, qui resterait similaire à cette saison. Gérard Lopez (le patron du club nordiste) a amené plus de 150 millions d’euros et le club serait même positif en capitaux propres grâce à cet apport » », a expliqué une source proche du gendarme financier à l’AFP. « On ne peut rien dire, nous attendons. La DNCG nous a dit qu’elle nous ferait connaître sa décision assez vite », a pour sa part confié Marc Ingla, le directeur général du LOSC à l’AFP mardi à la sortie de l’audition.