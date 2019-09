Victime de cris racistes au moment de tirer son penalty contre Cagliari, Romelu Lukaku (26 ans) a vu les ultras de l’Inter lui « apporter » leur soutien dans un communiqué lunaire. Mais le Belge voit de véritables défenseurs venir appuyer sa cause. C’est le cas de la Fédération Belge de Football qui n’a pas hésité a prendre le parti de l’attaquant dans un communiqué.

« L’URBSFA fait front aux côtés de Romelu Lukaku, victime de cris racistes le week-end dernier lors du match Cagliari - Inter Milan, écrit la fédération. L’Union Belge a décidé d’étayer le message que l’attaquant des Diables Rouges a diffusé via ses propres réseaux sociaux et lance aujourd’hui un appel aux jeunes pour les inviter à réfléchir au cours d’un exercice de brainstorming sur la manière de lutter contre la discrimination et les chants racistes sur et autour des terrains de football en Belgique. Ainsi, l’URBSFA réitère fermement sa position contre toute forme de discrimination. »

