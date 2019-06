Vendredi soir avait lieu une rencontre entre le Monténégro et le Kosovo, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 (1-1 score final). Ce match s’est joué à huis clos, en raison d’une sanction prise par l’UEFA à l’encontre du Monténégro, dont certains supporters avaient proféré des cris racistes visant Danny Rose, au cours de la confrontation contre l’Angleterre (1-5) le 25 mars dernier.

Pour ce match contre le Kosovo, le sélectionneur serbe du Monténégro, Ljubisa Tumbakovic, n’a pas fait le déplacement, de même que deux autres joueurs monténégrins d’origine serbe, Filip Stojković et Mirko Ivanić. Cette décision s’explique par le fait que si le Monténégro reconnaît l’indépendance du Kosovo (proclamée en 2008), ce n’est pas le cas de la Serbie, qui conteste sa légitimité. En raison du non-déplacement de leur sélectionneur, la Fédération du Monténégro l’a limogé, via un communiqué officiel, en le remplaçant par le tandem Miodrag Džudović et Dragoje Leković. Concernant les deux joueurs qui ne se sont pas rendus au Kosovo, les Monténégrins « ont exprimé leur immense regret que les pressions exercées par certains cercles aient incité Filip Stojkovic et Mirko Ivanić à ne pas participer à ce match important pour l’équipe nationale. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10