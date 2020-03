Après la décision de l’UEFA de reporter le Championnat d’Europe à l’été prochain et de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa jusqu’à nouvel ordre, au tour de la FIFA de réagir, par l’intermédiaire de son président, Gianni Infantino. Report du Mondial des Clubs, modification temporaire des règlements en matière de transfert et aide financière à l’Organisation mondiale de la santé, l’instance a dévoilé les pistes sur lesquelles elle allait travailler ces prochaines semaines. Par le biais d’un communiqué, l’homme fort du football mondial a d’abord expliqué avoir « reçu les demandes de la CONMEBOL et de l’UEFA de reporter respectivement la Copa América 2020 et l’UEFA EURO 2020 à juin / juillet 2021 dans un créneau précédemment réservé à la Coupe des Confédérations de la FIFA et actuellement réservé à la nouvelle FIFA Coupe du monde des clubs, » qu’il compte valider mercredi, lors d’une conférence téléphonique avec le Bureau du Conseil.

Gianni Infantino a également avancé qu’il proposerait de décider à un stade ultérieur - quand la situation sera plus claire - quand reporter la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, au plus tard en 2021, en 2022 ou en 2023. Des discussions doivent être entamées avec la Fédération chinoise de football et le gouvernement chinois du report de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à partir de 2021 afin de minimiser tout impact négatif. La FIFA a également annoncé qu’elle consultera les acteurs du football professionnel afin de modifier ou de déroger temporairement aux régulations sur le statut et le transfert des joueurs afin de protéger les contrats des joueurs et des clubs. Enfin, au-delà de l’aspect sportif, l’instance annonce vouloir contribuer à hauteur de 10 millions de dollars américains, au Fonds de réponse de solidarité OMS COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé et souhaite discuter de la possibilité de créer un Fonds mondial d’aide au football pour aider les membres de la communauté du football touchés par cette crise.