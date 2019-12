Les ennuis ne sont pas encore terminés pour Michel Platini. Si son interdiction d’exercer une fonction officielle dans le milieu du football a récemment été levée, l’ancien président de l’UEFA voit la FIFA lui réclamer 1,84 M€.

Le Parisien et l’AFP expliquent en effet que l’instance dirigeante du football mondial lui demande purement et simplement le remboursement des 2 millions de francs suisses perçus de manière indue selon elle par l’ancien meneur de jeu des Bleus lorsqu’il en était le vice-président. Un montant auquel pourrait être ajoutés les intérêts et les amendes toujours dues. À noter que Sepp Blatter, l’ancien président de la FIFA, est également concerné.