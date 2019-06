En décembre dernier, le président de la Fédération d’Afghanistan de football (AFF), M. Keramuudin Karim, se retrouvait dans le viseur de la justice, suite à de nombreuses accusations concernant des abus sexuels qu’il aurait commis sur au moins cinq femmes de l’équipe nationale afghane. La FIFA avait immédiatement réagi, en le bannissant pendant 90 jours, afin que la lumière soit faite sur l’affaire.

Aujourd’hui, l’instance dirigeante du football a décidé de suspendre à vie M. Keramuudin Karim, via un communiqué officiel, car ce dernier a été reconnu coupable de ces actes, qui concernent la période 2013-2018. Il a ainsi violé les articles 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) et 25 (Abus de pouvoir) du Code d’éthique de la FIFA, qui a également infligé une amende de 1 million de francs suisses (environ 893 000 €) au président de l’AFF.

