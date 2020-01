Habituellement performant et ne coûtant aucun but à Chelsea, N’Golo Kanté (28 ans) a prouvé qu’il était bien humain. Hier soir lors de la rencontre de Premier League entre les Blues et les Gunners d’Arsenal, l’international français a fait une double glissade au milieu du terrain au moment d’un contre des coéquipiers d’Alexandre Lacazette qui a mené à l’égalisation de Gabriel Martinelli.

Un geste qui rappelle la fameuse glissade Steven Gerard avec Liverpool en 2014, lorsque les Reds jouaient le titre du championnat anglais. Forcément un tel fait marquant ne passe pas inaperçu sur Twitter. Voici une compilation des meilleurs tweets de la soirée.