Sportivement championne de Serie A en 2005 et en 2006, la Juventus avait vu ses titres lui être retirés suite au scandale du Calciopoli. Des matches truqués dont la Vecchia Signora a été jugée coupable ce qui a conduit à sa relégation en Serie B. Si les Turinois ont depuis retrouvé de leur superbe, ces deux trophées sont souvent sujets à polémique. Les Bianconeri qui comptent 35 scudetti revendiquent d’en avoir 37. De plus, le titre de la saison 2004-2005 n’a pas été attribué, mais celui de l’exercice suivant appartient bien à l’Inter Milan. Troisièmes en 2005-2006, les Nerazzuri ont profité des sanctions de la Juventus et de l’AC Milan pour remplir leur armoire à trophées.

Une plaie qui n’a jamais été cicatrisée pour les locataires de l’Allianz Stadium qui ont même demandé de retirer ce titre à l’Inter Milan. En effet, la Gazzetta dello Sport, rapporte que la Vecchia Signora a déposé un recours au Conseil italien de garantie des sports afin de ne pas attribuer le statut de champion pour cette saison 2005-2006. Quoi de mieux pour donner un peu plus de saveur au derby qui se déroulera dimanche prochain (rencontre à suivre sur notre live commenté).

