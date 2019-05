L’Angleterre a l’honneur de disputer le premier tableau final de la Ligue des Nations. Le dernier 4e de la Coupe du Monde affrontera les Pays-Bas à Guimarães le 6 juin, avant d’affronter le Portugal ou la Suisse en finale ou en petite finale.

Gareth Southgate a communiqué une liste de 23 joueurs dans laquelle on peut tirer quelques enseignements. Titulaire en Russie, Kieran Trippier est le grand absent. Le sélectionneur lui a préféré Alexander-Arnold et Walker. En revanche, Harry Kane est bien là, alors qu’il est blessé à la cheville depuis début avril.

La liste de l’Angleterre :

Gardiens : Jack Butland (Stoke), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Ross Barkley (Chelsea), Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)

Here it is... the #ThreeLions squad for this summer's #NationsLeague finals !

— England (@England) May 27, 2019