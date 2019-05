Toujours attaquant du Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic n’est pas épargné par la presse locale. Suite à de prétendues menaces verbales à l’encontre d’un joueur du Real Salt Lake fin avril, l’ancien joueur du Paris SG avait été vivement critiqué. Les médias américains ne l’avaient pas non plus épargné après son carton rouge reçu face au New York City FC.

Suspendu deux matches, le joueur âgé de 37 ans a effectué son retour dans la nuit de mercredi à jeudi contre le Sporting Kansas City. Le principal concerné a d’ailleurs répondu de la meilleure des manières en marquant le deuxième but des siens (2-0). Et après la rencontre, le Suédois n’a pas manqué l’occasion de répondre à la presse. « Les critiques sont partout. Je les aime bien. Je les mange au petit-déjeuner... et ensuite au déjeuner », a lâché le natif de Malmö dans des propos relayés par ESPN. Du Zlatan dans le texte.