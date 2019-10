Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Bruges dans le cadre de la 3e journée de Champions League. Surprise, Kylian Mbappé (20 ans) était sur le banc des remplaçants. Un choix que son entraîneur Thomas Tuchel a dû regretter tant l’international français était en feu dès sa rentrée en jeu à la 52e minute.

3 buts et une passe décisive plus tard, l’attaquant parisien a plié le match à lui tout seul et cela a fait réagir Twitter comme toujours. Les twittos ont apprécié la prestation du natif de Bondy.