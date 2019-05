La petite blague de Mauricio Pochettino est visiblement mal passée du côté du Real Madrid. Invité de Marca, l’entraîneur de Tottenham, interrogé sur la finale de la Ligue des Champions qui se profile, avait déclaré : « On a demandé à dormir au centre de formation, mais Florentino n’a pas voulu. Ça voulait peut-être dire : "Si tu viens Madrid, tu peux y dormir ». Une petite pique totalement ironique qui a fortement déplu à la direction madrilène, qui vient de communiquer à ce sujet.

Le communiqué dans son intégralité :

Le Real Madrid C. F. est surpris par les déclarations de Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Tottenham Hotspur, au sujet d’une prétendue demande faite à notre club pour que son équipe reste à la résidence du Ciudad Real Madrid à l’occasion de la finale de la Ligue des champions.

Le Real Madrid C.F. tient à préciser que cette demande n’a jamais été faite. Notre club a toujours fait preuve d’une disponibilité absolue pour répondre à toutes les demandes de l’UEFA, de la Fédération royale espagnole de football, du Club Atlético de Madrid, du Liverpool FC et du Tottenham Hotspur.

Toutes les demandes adressées au Real Madrid concernent uniquement et exclusivement l’utilisation des terrains d’entraînement et des vestiaires de Ciudad Real Madrid. Et ils ont tous été accordés par notre club.

Ainsi, Liverpool prévoit de s’entraîner dans nos installations le samedi matin 1er juin. Tottenham, pour sa part, s’entraînera le jeudi 30 mai et le vendredi 31 mai.

Le Real Madrid C.F. tient également à souligner que l’hébergement des finalistes en Ligue des champions est attribué par l’UEFA selon des critères d’organisation et de sécurité. Et qu’à aucun moment il n’a été demandé à notre club que ces équipes puissent être hébergées dans les installations du Ciudad Real Madrid.