Usain Bolt ne s’est finalement pas engagé avec les Central Coast Mariners, le club australien qui lui avait donné sa chance et avec lequel il avait inscrit un doublé en match amical. Malgré une offre de contrat confirmée par le club, le Jamaïcain avait refusé et se retrouve désormais sans club et sous le feu des critiques, où son niveau est pointé du doigt. Interrogé à ce sujet par Sky Sports, ce dernier a assuré avoir plusieurs opportunités.

« Jouer au football, c’est quelque chose que je veux, c’est un rêve pour moi. Ce n’est pas une question d’argent. J’ai des offres sur la table, il y en a de partout. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, j’ai l’habitude. J’ai rencontré Patrick Vieira, j’ai parlé avec Paul Pogba et Raheem Sterling et ils sont heureux de voir que j’essaie. Ils me soutiennent. Je ne vais pas m’inquiéter de ce que disent certains joueurs simples, j’ai des joueurs de haut niveau qui savent que c’est un rêve et qui savent que c’est ce que je veux faire », a ainsi répondu Usain Bolt.