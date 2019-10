Arrivé cet été au Paris Saint-Germain contre un chèque de 32 M€ en provenance d’Everton, Idrissa Gueye (30 ans) met déjà tout le monde d’accord. Auteur d’une prestation époustouflante contre le Real Madrid à l’occasion de la 1ère journée de Ligue des champions (3-0), l’international sénégalais (69 sélections, 4 buts) a vite trouvé sa place dans l’effectif parisien. Et ses performances s’en ressentent aussi sur les résultats de son équipe.

Comme nous l’apprend Opta, lorsque le milieu de terrain est présent, le club de la capitale ne perd pas. Sur 7 matches disputés avec les Rouge et Bleu, il compte 7 victoires et 0 but encaissé en 630 minutes de jeu. Quand il est absent, les Parisiens restent sur un bilan mitigé de 2 défaites et 2 victoires ainsi que 5 buts encaissés en 360 minutes. Deux mois après son arrivée, Idrissa Gueye est déjà indispensable. On comprend mieux pourquoi Thomas Tuchel a poussé pour le recruter dès l’hiver dernier déjà...

0 - Paris avec/sans Idrissa Gueye tcc cette saison Avec Gueye : 100% de victoires (7/7) 0 but encaissé en 630 mins Sans Gueye : 2 victoires, 2 défaites 5 buts encaissés en 360 mins Monstrueux. @PSG_inside @IGanaGueye pic.twitter.com/lDdcWXpMSF — OptaJean (@OptaJean) October 2, 2019

