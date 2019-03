Septuple championne en titre de la Serie A, la Juventus ne cesse d’affirmer sa puissance sur la scène nationale. Leader avec 18 points d’avance sur son dauphin, le Napoli à 11 journées de la fin, le club piémontais semble bien parti pour s’offrir un 35e scudetti (37 si on compte les titres retirés suite au Calciopoli). Aujourd’hui, la Juve fête les 2500 jours de sa mainmise sur la Serie A.

Depuis son titre acquis au terme de la saison 2011-2012, la Vecchia Signora n’est jamais descendue de son piédestal. Autres chiffres intéressants, 1069 joueurs ont affronté les Turinois en championnat sur cette période. Seulement 46 d’entre eux ont réussi à remporter plus d’un match face au géant transalpin.

