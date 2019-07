Band TV, seule télévision brésilienne autorisée à interviewer Neymar durant son tournoi de five organisé par Red Bull ce dimanche, a eu une très mauvaise surprise quelques heures plus tard. Le véhicule de l’équipe de journalistes a été braqué et la carte sur laquelle se trouvait l’entretien a été dérobée.

« Nous avons déposé une plainte. C’est une carte similaire qui nous a été volée. Il y avait une interview de Neymar. Nous avons envie de la récupérer et de la diffuser. Il n’y avait que notre chaîne au Brésil qui était autorisée à parler avec lui. C’est la deuxième fois que interviewions Neymar en quelques jours », a raconté le journaliste qui a mené l’interview en direct de l’Instituto Neymar Jr, précisant que le premier entretien allait être diffusé un peu plus tard dans la journée.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10