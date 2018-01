La planète du ballon rond trépigne d’impatience. Le 14 février prochain (match retour le 6 mars), tous les yeux seront rivés sur le huitième de finale de la Ligue des Champions qui opposera le Real Madrid au Paris Saint-Germain. Une rencontre qui promet d’être passionnante puisqu’elle oppose le double tenant du titre à l’un des candidats les plus sérieux à sa succession.

L’ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc, s’est confié sur cette double confrontation à l’occasion d’un débat sur l’héritage de la Coupe du Monde 2018 en Russie, à l’université de Moscou. « J’ai vu Zidane il y a deux mois à Londres. Il avait déjà des difficultés avec son équipe. Mais je connais Zidane en tant que personne et je sais qu’il s’en sortira. Je suis français et j’aime beaucoup Paris, mais Zinédine Zidane est mon ami… Je ne sais pas qui va gagner. Zidane est mon ami et je connais très bien le PSG, que j’ai entraîné pendant trois ans, a-t-il expliqué dans des propos relayés par l’Agencia EFE. Le Real Madrid a beaucoup de problèmes aujourd’hui, mais c’est un grand club. D’un autre côté, le Paris Saint-Germain est une toute jeune et grande équipe… Ce sera un grand match. Je m’attends à du grand football. »