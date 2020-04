Formé au Racing Club et recruté à prix d’or par l’Inter Milan, Lautaro Martinez est aujourd’hui l’un des attaquants les plus convoités de la planète football. Si le Barça tient la corde pour s’attacher ses services, le Real Madrid n’est pas loin non plus et garde un œil sur l’attaquant interiste. Pourtant, une déclaration de Victor Blanco, le président du club formateur de Lautaro Martinez avait fait grand bruit à Madrid puisqu’il avait indiqué à Mundo Deportivo que Lautaro avait refusé le Real Madrid à l’âge de 18 ans.

Interrogé par le média catalan ce jeudi, l’agent du joueur argentin Beto Yaqué apporte quelques précisions sur cet épisode. « Lautaro n’a pas refusé le Real, il voulait juste gagner avec Racing. Il n’a jamais dit non plus qu’il n’aimait pas le Real, il voulait juste triompher avec le Racing. » De quoi calmer un peu les supporters du Real et de laisser pourquoi pas ouverte la porte du club Merengue à Lautaro Martinez.