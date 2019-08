Depuis plusieurs mois, Sergej Milinković-Savić (24 ans) est annoncé sur le départ de la Lazio. Mais le milieu de terrain est toujours à Rome, puisque Manchester United n’est pas passé à l’action lors de ce mercato estival. Le Serbe a d’ailleurs évoqué l’intérêt des Red Devils dans un entretien à Sport Plus.

« Je n’ai jamais dit que je voulais quitter la Lazio. Je n’ai jamais évoqué un possible transfert à Manchester United, c’était juste un article dans le journal. La situation ne me pèse pas car je sais qu’il reste du temps pour un éventuel transfert, explique le joueur dans des propos relayés par Il Messaggero. Si quelque chose devait arriver, cela se passera. Jusqu’à présent, il n’y a rien et nous allons de l’avant. De nouveaux défis m’attendent avec la Lazio. »

