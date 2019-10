Dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue Europa, le Stade Rennais se rend à Rome pour y défier la Lazio (21h, groupe E). Deux semaines après son match nul à domicile contre le Celtic (1-1), la formation bretonne espère lancer sa saison européenne ce soir, mais il faudra créer l’exploit au Stadio Olimpico face à des Biancocelesti qui n’ont déjà plus le droit à l’erreur après leur revers face au CFR Cluj (1-2).

Côté rennais, Julien Stéphan aligne un 3-5-2 et change plusieurs jours après le nul à Marseille en Ligue 1 (1-1). Gnagnon et Doumbia sont titulaires sur le plan défensif. Dans l’entrejeu, Grenier retrouve une place de titulaire, tout comme Tait sur le front de l’attaque. Pour la formation italienne, Simone Inzaghi sort aussi un 3-5-2 et opte notamment pour son duo Immobile-Caicedo devant.

Les compositions officielles

Lazio Rome : Strakosha - Vavro, Acerbi, Bastos - Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic - Immobile, Caicedo

Stade Rennais : Mendy - Da Silva, Gnagnon, Morel - Traoré, Grenier, Martin, Camavinga, Doumbia - Tait, Niang

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10